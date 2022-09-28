Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında organize edilmeyen kupayı, 2018 ve 2019'dan sonra 2022'de de yine Fenerbahçe'yi yenerek bir kez daha havaya kaldırdı. Lacivert-beyazlılar toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü ve bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulundurmayı sürdürdü.