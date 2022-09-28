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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı. Lacivert-beyazlılar üst üste üç kez kupayı müzesine götürürken Fenerbahçe Beko'da Itouidis yenilgiyle başladı

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  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, bu kupayı üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü kez kazandı.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazananı Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    İlk yarıyı 19 sayı farkla 42-23 önde tamamlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farkı tek hanelere kadar düşürmesine rağmen lacivert-beyazlılar sahadan 71-62 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında organize edilmeyen kupayı, 2018 ve 2019'dan sonra 2022'de de yine Fenerbahçe'yi yenerek bir kez daha havaya kaldırdı. Lacivert-beyazlılar toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü ve bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulundurmayı sürdürdü.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Anadolu Efes ayrıca tarihinde bu kupayı ilk kez üst üste 3. kez kazanma başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlılar, 1984'den beri düzenlenen bu kupada Ülker'den sonra bunu başaran ikinci takım oldu.

     
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    ERGİN ATAMAN'IN 8. ZAFERİ

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

     
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Tecrübeli teknik adam bu kupayı daha önce 1997'de Türk Telekom, 2004 ve 2005'te Ülker, 2000, 2009, 2018 ve 2019'da Anadolu Efes'le kazanmıştı. Ataman, lacivert beyazlılarla 2022'de de kupayı alarak önemli bir istatistiğe imza attı.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Anadolu Efes'te kazandığı 13 kupanın 5'ini Ergin Ataman yönetiminde elde etmiş oldu.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    ATAMAN'IN ANADOLU EFES'LE KUPA SAYISI 12 OLDU

    Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'in başında kazandığı kupa sayısı da 12'ye yükseldi.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Ataman başantrenör olarak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5 kez elde ettiği lacivert-beyazlılarla ayrıca 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi ve iki defa da Türkiye Kupası kazandı.

     
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Başantrenörlük kariyerinde Ataman'ın kulüp kariyerindeki kupa sayısı ise 24'e çıktı.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    ITOUIDIS KAYBEDEREK BAŞLADI

    Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itioudis, ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı.

     
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Rus ekibi CSKA Moskova'yla iki kez Avrupa Ligi şampiyonu olan tecrübeli başantrenör, 8 yıl sonra döndüğü Türkiye'deki ilk sınavında Anadolu Efes karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    FUAT OKTAY MAÇ İZLEDİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği karşılaşmayı takip etti.
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in

    Fuat Oktay, müsabakanın son çeyreğinde salona geldi. Fuat Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

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