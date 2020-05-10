Türkiye Basketbol Federasyonu ile Voleybol Federasyonu'nun yönetim kurulları, liglerin durumu için yarın bir araya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada liglerin oynanıp oynanmayacağını masaya yatıracak olan iki federasyonun bu kritik toplantıları öncesinde kulislerde konuşulanlara ise Habertürk yazarı İbrahim Yıldız ulaştı.

İKİ BRANŞTA DA BEYAZ SEZON!

Durumu detaylı bir şekilde ele alan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sezonu iptal edip oynanmamış kabul edeceği öğrenildi. Bu kararda yabancı oyunculardan bir kısmının hala yurt dışında bulunması ve Bilim Kurulu'nun temaslı oyunların koronavirüs salgınında risk içerdiğini açıklamasının etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca Basketbol Süper Ligi'ndeki ekiplerden sadece lider Anadolu Efes'in kalan haftaları oynama taraftarı olduğu kaydedilirken diğer ekiplerin sezonun iptal edilmesi yönünde görüş belirttikleri kaydedildi.

VOLEYBOLDA DA KULÜPLERİN İSTEDİĞİ OLUYOR

Voleybolda da liglerin iptal edileceği bildirilirken bunun işaretini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ daha önceki açıklamalarında da vermişti. Yazarımız İbrahim Yıldız'a konuşan Üstündağ, "Kulüpler ile görüşeceğiz. Büyük kısmı oynamak istemiyor. Bunları dikkate alacağız” ifadelerini kullanırken kararın yarın kesin olarak açıklanması bekleniyor.