Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Basketbolda ve voleybolda kritik gün! Beyaz sezon kapıda

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Voleybol Federasyonu'nun yönetim kurulları, liglerin durumu için yarın bir araya gelecek. İki branşta da beyaz sezon ilan edilmesi bekleniyor

Basketbolda ve voleybol

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Voleybol Federasyonu'nun yönetim kurulları, liglerin durumu için yarın bir araya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada liglerin oynanıp oynanmayacağını masaya yatıracak olan iki federasyonun bu kritik toplantıları öncesinde kulislerde konuşulanlara ise Habertürk yazarı İbrahim Yıldız ulaştı.

İKİ BRANŞTA DA BEYAZ SEZON!

Durumu detaylı bir şekilde ele alan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sezonu iptal edip oynanmamış kabul edeceği öğrenildi. Bu kararda yabancı oyunculardan bir kısmının hala yurt dışında bulunması ve Bilim Kurulu'nun temaslı oyunların koronavirüs salgınında risk içerdiğini açıklamasının etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca Basketbol Süper Ligi'ndeki ekiplerden sadece lider Anadolu Efes'in kalan haftaları oynama taraftarı olduğu kaydedilirken diğer ekiplerin sezonun iptal edilmesi yönünde görüş belirttikleri kaydedildi.

VOLEYBOLDA DA KULÜPLERİN İSTEDİĞİ OLUYOR

Voleybolda da liglerin iptal edileceği bildirilirken bunun işaretini TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ daha önceki açıklamalarında da vermişti. Yazarımız İbrahim Yıldız'a konuşan Üstündağ, "Kulüpler ile görüşeceğiz. Büyük kısmı oynamak istemiyor. Bunları dikkate alacağız” ifadelerini kullanırken kararın yarın kesin olarak açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBF, sezonla ilgili kararını yarın veriyor
BASKETBOLTBF, sezonla ilgili kararını yarın veriyor
NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir
BASKETBOLNBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
BASKETBOLTürkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
Ergin Ataman, maçların oynanmasında ısrarcı
BASKETBOLAtaman, maçların oynanmasında ısrarcı
Shane Larkin: Türk vatandaşlığını alma sürecim kariyerim açısından en önemli gelişme
BASKETBOLLarkin'den Türk vatandaşlığı yorumu
NBA'in koronavirüs kararı
BASKETBOLNBA'in koronavirüs kararı
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüştü
BASKETBOLKasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüştü
Pınar Karşıyaka´ya Marei faturası
BASKETBOLPınar Karşıyaka´ya Marei faturası
Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi
BASKETBOLBogdanovic, son 10 yılın takımında!
Anadolu Efes kararı bekliyor
BASKETBOLAnadolu Efes kararı bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X