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        Haberler Yaşam Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı

        Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oturan 82 yaşındaki Kezban Atalay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayatında ilk kez helikoptere binerek uçmanın mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:47
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        Helikoptere bastonla bindi! 82 yaşında uçuş keyfi
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        Kezban Atalay, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen 'Uçmayan Köy Kalmasın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

        Proje çerçevesinde, uçak ve helikoptere binme deneyimi yaşamak isteyen kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinliğe gelen Atalay, çevresindekilerin ilgi odağı oldu.

        Kızı Gülsüm Atalay'ın yardımıyla helikoptere bineceği alana elinde bastonuyla gelen Kezban Atalay, görevliler tarafından Bell407 helikopterine bindirildi.

        Kızı ve yakınlarıyla bindiği helikopterle gökyüzüyle buluşan Atalay, uçuşun ardından yine görevlilerce helikopterden indirildi.

        Kezban Atalay, 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduğunu, daha önce hacca ve umreye gittiği için uçağa bindiğini söyledi.

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        Helikoptere ise hiç binmediğini kaydeden Atalay, "Onun için bu etkinliğe katıldım. Çok güzeldi. Ben korkmuyorum. Benim kız korkuyor. Bir daha olsa yine binerim. Kızımın arkadaşı bizi etkinliğe yazdırmış. Mutlu oldum, çok güzeldi. Böyle bir etkinlik yaptıkları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Gülsüm Atalay ise Sivrihisar'da yaşadıklarını, annesiyle bu etkinliği değerlendirmek istediklerini anlattı.

        Annesi helikoptere binmek istediği için geldiklerini belirten Atalay, "Helikopterle uçmak güzeldi. Annem yaşlı olduğu için korktum. Kendisi çok isteyince 'İnşallah bir şey olmaz.' dedik. Geldik, bindik. Çok şükür bir şey olmadı. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Atalay, annesinin uçuş sırasında çok rahat olduğunu ifade ederek, "Ben ona bir şey olursa diye daha çok korktum. İyiydi, çok da mutlu oldu. O belki bir daha binemez. O yüzden böyle bir fırsat varken binsin istedim. Çok güzel bir anı oldu" dedi.

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        #Kezban Atalay
        #Uçmayan Köy Kalmasın
        #Eskişehir
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