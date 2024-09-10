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        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat

        Türkiye'nin batı bölgeleri yarın şiddetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yağışlı havanın Marmara ve Ege'de etkili olacağını ve İzmir'de sel riskine karşı dikkatli ve tebdirli olunması gerektiğini söyledi

        Giriş: 10.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:12
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        Türkiye, batı bölgelerden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugünlerde Balkan çevresinde ve İtalya’nın kuzeyinde oluşan kuvvetli hava olayları, bir parçası ile ülkemizi de etkileyecek.

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        Zemin katlarda ve caddelerde su birikintisi oluşabilir. Ayrıca Edremit Körfezi-Assos arasındaki kıyı şeridinde de kuvvetli yağmur nedeniyle bu gece su baskınları yaşanabilir. Duruma hazırlıklı olmakta yarar var.

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        Çarşamba öğle saatleri yaklaşırken yağmurlu hava İstanbul-Adalar-Tekirdağ-Kırklareli boyunca yer yer kuvvetli olacak. İstanbul’da yarın şimşekli ve gök gürültülü, lokal olarak kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Plan yaparken yarınki hava durumunu da hesaba katalım.

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        Ege’de, Marmara’da, Batı Karadeniz’de, Eskişehir-Ankara arasında yağmurlu hava cuma günü ayrılıyor. İstanbul çevresinde perşembe yağmur azalıyor, bulutlu havada hissedilen 28-30°C. Cuma yağışların ardından güneş görünecek ama hafta sonunun hava tahminini yakından takip etmeli, Marmara’da yeni bir dalga daha yağış alabiliriz.

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        Hava sıcaklıkları bu hava değişiminde 2-4°C azalıyor, gündüz sıcak yaz havası hakim. Bağıl nem artıyor ve su buharının varlığını hissedip yine bunalabiliyoruz.

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        Beklenen yağışlarla havalar 3 ila 6°C serinleyecek fakat daha da derin bir soğuma yok, gelecek hafta yine ılık-sıcak havalar bizimle olacak.

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        Doğu ve Güneydoğu Anadolu haftayı güneşli geçirmeyi sürdürüyor. Erzurum’da dahi gündüz sıcaklık 27-28°C’ye ulaşıyor.

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        Yüksek kesimlerde ise henüz kar görüntüsü yok. Bu mevsim, doğuda da şimdiye kadar sıcak geçiyor.

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        #son dakika
        #hava durumu
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