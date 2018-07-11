Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 27 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu. Adana ekibi, Batuhan'ın 9. takımı oldu.

MURAT DURUER VE AHMET SABRİ FENER İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki Murat Duruer ve 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Sabri Fener ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkan Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak katıldı.