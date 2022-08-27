AA

Bundesliga'nın 4. haftasında Allianz Arena'da oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, 43. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda birçok gol pozisyonu yakalayan Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 8'e yükseltti.

- Çevrecilerden maçta protesto

Karşılaşmanın 17. dakikasında "Son kuşak" (Letzte Generation) adlı çevre grubunun protestosu sebebiyle maç bir süre durdu.

Letzte Generation grubundan yapılan açıklamada, çevre grubunu destekleyen 5 kişinin Allianz Arena'da 75 bin seyircinin önünde kendilerini kale direklerine zincirleyerek yaklaşan iklim değişimine dikkat çektikleri ifade edildi.

Saha kenarındaki güvenlik personeli, söz konusu aktivistleri kısa bir sürede sahadan çıkardı.

Letzte Generation​​​​​​​ çevre grubu, daha önce de iklim felaketine dikkati çekmek için Almanya'da müzelerde ünlü tabloların çerçevelerine ve ülkenin birçok kentinde sokaklara ellerini yapıştırarak çeşitli eylemler gerçekleştirmişti.