Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 3 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 3 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 3-0 mağlup etti. Harry Kane (2) ve Kingsley Coman'ın golleriyle kazanan Bayern Münih, puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 15 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern Münih, üç puanı üç golle aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Harry Kane ile 43. dakkada Kingsley Coman attı.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 23 puana yükseldi. Union Berlin, 15 puanda kaldı.

        Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin ekibi ligde gelecek hafta ise St. Puali deplasmanına gidecek. Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları