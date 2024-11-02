Bayern Münih: 3 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 3-0 mağlup etti. Harry Kane (2) ve Kingsley Coman'ın golleriyle kazanan Bayern Münih, puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 15 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Harry Kane ile 43. dakkada Kingsley Coman attı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 23 puana yükseldi. Union Berlin, 15 puanda kaldı.
Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin ekibi ligde gelecek hafta ise St. Puali deplasmanına gidecek. Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak.