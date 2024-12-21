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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 5 - Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 5 - Leipzig: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih sahasında RB Leipzig'i ağırladı. 6 golün çıktığı mücadeleyi Bavyera temsilcisi 5-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 00:54 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:54
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        B. Münih'ten Leipzig'e farklı tarife
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        Almanya Bundesliga'nın 15. hafta açılış maçında Bayern Münih sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        B. Münih'e galibiyeti getiren golleri Jamal Musiala, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leroy Sane ve Alphonso Davies kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Benjamin Sesko'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih 36 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. 2 maç sonra yenilen Leipzig ise 27 puanda kaldı.

        Ligin 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leipzig ise sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.

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