Bundesliga'nın 25. haftasında liderlik el değiştirdi. Haftaya zirvede giren Borussia Dortmund, Ozan Kabak'lı Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-siyahlı takım, 62'de penaltıdan Reus ile öne geçti. 71'de Kempf skoru eşitledi. 84'te Alcacer ve 90'da Pulisic'in golleriyle Dortmund maçı 3-1 kazandı. Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.

Dortmund ile eşit puanda averajla 2. sırada haftaya giren Bayern Münih ise Wolfsburg'u konuk etti. Bayern mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Goller Gnabry, Lewandowski (2), James Rodriguez, Müller ve Kimmich'ten geldi. Bu sonuçla puanını 57 yapan Bayern, Dortmund'un 2 averaj önünde liderlik koltuğuna oturdu.

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