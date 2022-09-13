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Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 2. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçında Alman panzeri Bayern Münih, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, Bayern Münih Barcelona maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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  • Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

    Bayern Münih Barcelona maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...
  • Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

    BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.
  • Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

    BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Bayern Münih maçı Exxen'den yayınlanacak.
  • Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11'LER

    Bayern Münih: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Sabitzer – Mueller, Musiala, Sane – Mane.

    Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Álex Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Raphinha, Lewandowski.
  • Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda?

    EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

    Sadece internetten hizmet veren Exxen'in spor paketi fiyatı, aylık ve sezonluk olarak değişiyor.

    Exxen spor paketi reklamlı aylık 119.90 TL iken, reklamlı sezonluk 1138.80 TL olarak belirlendi.

    Exxen spor paketi reklamsız aylık 134.90 TL iken, reklamsız sezonluk 1287.60 TL olarak satışa sunuluyor.

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