Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Söz konusu haftada temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılar, bugün Münih'e gidecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
Devler liginde gözler Bayern Münih Galatasaray maçına çevrilmiş durumda. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, 2018 yılından beri Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, heyecanla beklenen maça dair bilgiler...
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.
Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)
2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)
3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray (23:00)
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)