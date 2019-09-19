Almanya temsilcisi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı rahat geçti.

Mücadelenin 34. dakikasında Ivan Perisic'in asistinde topla buluşan Kingsley Coman, Bayern Münih'i öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Mücadelede son anlara girilirken oyundaki ağırlığını artıran Bayern Münih, son 10 dakikada 2 gol birden buldu.

Önce 80. dakikada sahne alan Robert Lewandowski farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti son dakikalarda ise Thomas Müller, skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alman ekibi bu sonucun ardından B Grubu'nun ilk haftasını lider tamamladı. Gruptaki diğer karşılaşmada Olympiakos ile Tottenham 2-2 berabere kalmıştı