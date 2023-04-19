Bayern Münih Manchester City maçı için beklenen gün geldi çattı. İspanyol devi Real Madrid'in yarı finaldeki rakibini belirleyecek zorlu karşılaşma bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İşte, Bayern Münih Manchester City maçının yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...