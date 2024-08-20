Bayern Münih'ten Leon Goretzka açıklaması

Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Leon Goretzka'nın geleceğiyle ilgili açıklama yapıldı.

LEON GORETZKA AÇIKLAMASI

Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, "Leon Goretzka ile ilgili asla kötü bir şey söylemedik. Bayern Münih için harika işler yaptı. Futbolda rekabetçi durumların olması normaldir. Biz sadece işlerin zorlaşabileceğini söyledik. Leon Goretzka, takımın bir parçası." diye konuştu.

Eberl ayrıca, "Bayern Münih'te ikinci bir antrenman grubu yok. Leon harika bir oyuncu ve Grasshoppers karşısında harika oynadı. Kalırsa, kadromuzun bir parçası olacak." diye konuştu.