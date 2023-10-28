Bayern Münih'ten tarihi fark! Darmstadt 98'i 8-0 yendiler! Bayern Münih, Bundesliga'da Darmstadt 98'i tarihi bir skorla mağlup etti! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden Bavyera devi rakibini 8-0 mağlup etti! Bayern Münih'te Harry Kane hat-trick yaptı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, Bundesliga'da tarihi bir galibiyet elde etti.

Alianz Arena'da Darmstadt 98'i konuk eden Alman ekibi ilk yarıda girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken Bavyera devi ikinci yarıda skor patlaması yaşadı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı. 37 DAKİKADA 8 GOL SIĞDIRDILAR İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

3 KIRMIZI KART VAR Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bayern Münh 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.