Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.092,93 %-1,45
        DOLAR 44,1951 %0,12
        EURO 50,4914 %-0,74
        GRAM ALTIN 7.136,03 %-0,98
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,59 %-3,69
        BITCOIN 71.159,00 %-0,28
        GBP/TRY 58,5116 %-0,79
        EUR/USD 1,1417 %-0,83
        BRENT 103,14 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 11.667,40 %-0,98
        Baykar K2 Kamikaze İHA'dan başarılı uçuş testleri - Teknoloji Haberleri

        Baykar K2 Kamikaze İHA'dan başarılı uçuş testleri

        Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı, 5 hava aracının farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 06:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı, 2 gün boyunca Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde 'sağ kademe', 'çizgi' ve 'V' dizilimli formasyon uçuşlarını başarıyla gerçekleşirdi. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zeka, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız bir şekilde korudu ve görevleri başarıyla tamamladı. K2 Kamikaze İHA, 'Turan' ve 'duvar' formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.

        YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ SİNERJİSİ

        DHA'nın haberine göre; yapay zeka destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki 'feda edilebilir' sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkânı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

        REKLAM

        MALİYET ETKİN YAKLAŞIM

        Projeyle beraber yüksek maliyetli mühimmatların kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

        ELEKTRONİK HARBE KARŞI KESİNTİSİZ GÖREV

        K2 Kamikaze İHA'nın seyrüsefer mimarisi küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 Kamikaze İHA, tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyrüsefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor.

        GÖRSEL KİLİTLENME VE HASSAS VURUŞ

        Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor. Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.

        SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE İHA'SI

        Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor. 800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip olan platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kilogramlık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. 2 bin kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.

        #Baykar
        #Son dakika haberler
        #K2 Kamikaze İHA
