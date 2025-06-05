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        Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, farz mı?

        Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak isteyenler bayram namazı kılınışını araştırıyor. Bayram kardeşlik duygularını kuvvetlendiren günler olurken, cemaatle kılınan bayram namazı ise birlik ve beraberliği güzelleştirir, pekiştirir. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır, farz mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:16
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        Kurban Bayramı namazı, müslümanlar için bayramın ilk günü önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra, sabah namazından hemen sonra kılınan iki rekattan oluşur. Bayram namazı nasıl kılınır, niyet nasıl edilir, ve hangi adımlarla bu özel ibadet gerçekleştirilir? İşte adım adım Kurban Bayramı namazının nasıl kılınacağı ve önemli detaylar

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        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

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        1. Rekat

        · İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        · Gizlice Sübhaneke okunur.

        · Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        · İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        · İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        · İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        · İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        · İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        · Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        · İkinci rekate kalkılır.

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        2. Rekat

        · İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        · Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        · Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        · Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        · 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        · Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        · Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        · Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        · Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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