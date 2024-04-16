Bayram tatilinde hava yolunda rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı. Her geçen yıl artan hava yolu trafiğine dikkat çeken Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinde son 22 yılda yaptığımız havayolu yatırımları meyvesini veriyor, vatandaşlarımız yolculuklarda uçak konforunu tercih ediyor. Uçak yolculuğu artık gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu” diye konuştu.

“BAYRAMDA 6 MİLYON 852 BİN 948 KİŞİ HAVA YOLUNU KULLANDI" Ramazan Bayramı'nda 5-14 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğinde 6 milyon 852 bin 948 yolcunun seyahat ettiğinin altını çizen Uraloğlu, “Havayollarında artan yolcu sayıları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında güvenli, ekonomik, konforlu ve hızlı bir havayolu ulaşımı sağlamak için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı’na yakışır projeler ve hizmetlerimizle taçlandırarak ulaşımın yüzyılı yapacağız” şeklinde konuştu. REKLAM "HİZMET FIRTINASI ESTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlar yaparak ulaşımda Türkiye’de adeta çağ atlattıklarının altını çizen Uraloğlu, “Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını arttırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılın’da da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.