Bayram trafiği için güvenlik rehberi
TÜVTÜRK, bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, güvenli bir yolculuk için yola çıkmadan önce yapılması gereken hayati araç kontrollerini ve sürüş kurallarını paylaştı
Türkiye’de araç güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen TÜVTÜRK, periyodik muayene süreçlerinde hayati önem taşıyan teknik unsurların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Fren sistemi, lastikler, aydınlatma gibi araç güvenliğini doğrudan etkileyen faktörlerde ortaya çıkan kusurlar, bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğunda kazalara zemin hazırlayan en kritik risk alanları arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak, görüş alanlarındaki eksiklikler de sürüş güvenliğini zayıflatan önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
Tüm bunlarla birlikte sadece araç kontrolleri değil, sürücünün göstereceği özen de güvenli bir yolculuk için belirleyici faktör oluyor. Kısa bir kontrol süresiyle tamamlanabilecek tüm hazırlıklar hem sürüş konforunu artırıyor hem de olası risklerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.
TÜVTÜRK, sürücünün yolculuk öncesinde kendi başına gerçekleştirebileceği ve yolculuk sırasında dikkat edeceği temel adımları ve kritik kontrolleri vurguluyor.