        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi

        Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletilirken hizmet ihracatında kazanç indirimi hakkı yüzde 100'e çıkarıldı ve yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:07 Güncelleme:
        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'da başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı.

        Bu kapsamda, yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesiyle küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor.

        Ayrıca, bu teşvik, Türkiye'nin hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşınması hedefine doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        VERGİ AVANTAJLARININ KAPSAMI DA GENİŞLETİLDİ

        Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar paylarına yönelik vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi.

        7491 sayılı Kanun'da 2023 yılından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnasının yüzde 50 oranında uygulanması düzenlenmişti.

        Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışı iştirak kazançlarında yüzde 50 olan asgari iştirak oranı yüzde 20'ye indirilirken bu kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 80'e yükseltildi.

        Mevcut uygulamada, gelir vergisi istisnasından yararlanabilmek için aranan en az yüzde 50 iştirak oranı yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korunuyor.

        Söz konusu düzenlemelerle, kazançların Türkiye'ye getirilmesi teşvik edilerek, yatırımların ve Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması, hizmet ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cami duvar boşluğundaki sır yüzyıllar sonra ortaya çıktı

        Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'ndeki caminin duvar boşluğunda ortaya çıkarılan 300 parçaya ayrılmış kağıt eserin sırrı çözüldü.(İHA)

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"