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BB Erzurumspor 11 vakanın iyileştiğini açıkladı

BB Erzurumspor, 13 Mayıs'taki Kovid-19 testleri pozitif çıkan 11 personelim 5 günlük tedavinin ardından yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı!

BB Erzurumspor 11 vakanın iyileştiğini açıkladı

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13 Mayıs‘taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayıs’ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız.
Tüm hastalarımıza şifa dileklerimizle"

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