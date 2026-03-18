Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.217,60 %2,01
        DOLAR 44,2163 %0,06
        EURO 51,1110 %0,17
        GRAM ALTIN 7.094,69 %-0,26
        FAİZ 40,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,05 %-0,60
        BITCOIN 74.443,00 %-0,13
        GBP/TRY 59,1736 %0,19
        EUR/USD 1,1539 %-0,01
        BRENT 101,17 %-2,18
        ÇEYREK ALTIN 11.599,91 %-0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BDDK'dan Fuzul Katılım Bankası'na onay - İş-Yaşam Haberleri

        BDDK'dan Fuzul Katılım Bankası'na onay

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ'nin 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2026 - 07:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bir katılım bankasına kuruluş izni

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, Türkiye'de 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile "Fuzul Katılım Bankası AŞ" ünvanlı katılım bankası kurulmasına izin verildi.

        Fuzul Katılım Vankası A.Ş.'na ilişkin yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

        "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 12.03.2026 tarih E-43890421-101.01.01-184368 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş., Mahmut AKBAL, Eyüp AKBAL ve Zeki AKBAL tarafından Türkiye'de 13.200.000.000 TL kuruluş sermayeli "Fuzul Katılım Bankası A.Ş." ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Laricani hayatını kaybetti
