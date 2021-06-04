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BDDK, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik yayımladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirleyen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik'ini yayımladı. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile bankaların müşteri ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek amacıyla Bilgi Paylaşım Komitesi kurmaları zorunlu kılındı

BDDK, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik yayımladı
Reuters

Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK),banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelecek.

Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecek. Karşı tarafın bilgilerin içeriğine vakıf olup olmadığına bakılmaksızın sır kapsamındaki bilgilerin aktarılması da paylaşım olarak kabul edilecek.

Yönetmeliğe göre, banka ve finansal kuruluşların, gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri kendi aralarında doğrudan doğruya ya da Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla paylaşımı da sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek.

Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek durumlar arasında; konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları, banka sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında bilgi ve belge verilmesi de yer alıyor.

Bankaların, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin, paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olan ve görev tanımları ile çalışma esasları banka yönetim kurulu tarafından onaylanan Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak.
Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacaklar.

Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam edecek. Bir gerçek veya tüzel kişi müşterinin, bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak. Müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de bu kapsamdaki yükümlülüğe tabi olacak. Yönetmelik 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

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