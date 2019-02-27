Bebe Rexha sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada aile bireyleriyle sorun yaşadığını belirtti. Bebe Rexha, çektiği klipler ve paylaşımlarıyla babasının tepkisini çekti. Konuya dair Bebe Rexha'nın babası "Bu aptal cinsel içerikli klipleri bırak artık. Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum" sözleri ile kızına sert çıktı. Peki, Bebe Rexha kimdir, kaç yaşındadır?

BEBE REXHA KİMDİR?

Şarkıcı ve söz yazarı Bleta “Bebe” Rexha, 30 Ağustos 1989 yılında Brooklyn’de dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan şarkıcının babası Flamur Rexha, 21 yaşındayken Amerika’ya göç etti ve annesi ile orada tanıştı. Arnavutça’da ‘Bleta‘ bombus arısı demek, ancak güzel şarkıcı ilerleyen zamanlarda adını ‘Bebe’ olarak kısalttı ve sahne adı olarak kullanmaya başladı. İlkokulda dokuz yıdan fazla bir süredir trampet çaldı, sonra kendi kendine gitar ve piyano öğrendi. Totenville Lisesinde daha fazla müzikal olarak kendisini geliştirdi. Koroya katıldı ve sesinin koloratura soprano olduğunu keşfetti. Çok genç yaşlarda, ‘Grammy Günü’ etkinliği için bir şarkı yazıp söyledi.

Rexha o etkinlikte 700 rakibini eleyerek ‘En İyi Genç Şarkı Yazarı’ seçildi. Sonucunda ise New York’taki şarkı yazma sınıflarında eğitim görme hakkı elde etti. Selena Gomez, Nick Jonas, Nikki Williams, Tinashe gibi isimler için şarkı yazdı. Ayrıca 2013 yılında Warner Bros. ile plak anlaşması imzaladı. 2015 yılında I Don’t Wanna Grow Up isimli ilk mini albümünü çıkardı ve “I Can’t Stop Drinking About You” şarkısı ise Billboard listelerinde büyük başarı yakaladı. Ancak asıl şöhrete David Guetta ile ‘Hey Ma’ ve G-Eazy ile birlikte yaptığı ‘Me, Myself & I’düetleri ile kavuştu. 2017 yılında ise iki tane mini albüm yayınlayan Bebe, hala Billboard listelerinde yer alıp, iddiasını göstermeye devam ediyor!