Haberler Gündem Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek ve devam ediyor mu? 2023 Ücretsiz doğalgaz desteği devam ediyor mu?

Doğalgaz indirimi ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu? 24 Nisan tarihinde başlayan bedava doğal gaz uygulaması, 31 Mayıs tarihinde sona erdi. Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hatırlanacağı üzere konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklama, "Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte bedava 25 metreküp doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:55 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 yıl süreyle 25 metreküp doğalgaz kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bedava doğalgaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi devam ediyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ! "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.