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Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte bekçilik sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırmaları hız kazandı. 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler bekçi alımı sınav tarihlerine çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamaları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada sınav hakkında bilgiler belirtildi. Peki, Bekçi alımı sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 EGM ile bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    BEKÇİLİK SINAVINA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

    18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

    Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

    Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

    Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

    TOPLAM: 100 soru
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    SINAVIN UYGULANMASI

    Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

    Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

    Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

    SINAV İTİRAZI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

    İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

    Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

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