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        Haberler Spor Futbol Beko, Adıyaman'ın Umut Kent ilçesinde kadın futbol takımlarını buluşturdu - Futbol Haberleri

        Beko, Adıyaman'ın Umut Kent ilçesinde kadın futbol takımlarını buluşturdu

        Sağlıklı bir toplum için fırsat eşitliğini destekleyen Beko, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kentte kadın futbol takımlarını bir araya getiren bir dostluk maçı düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:06
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        Beko kadın futbol takımlarını buluşturdu
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        Beko, Sağlıklı bir toplum için eşitliği desteklemek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kentte kadın futbol takımlarını bir araya getiren bir dostluk maçı düzenledi.

        30 yılı aşkın süredir sporun tüm dallarını destekleyen Beko, bu defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi’nde bir spor etkinliğine imza attı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor başta olmak üzere her alanda önemine dikkat çekilen etkinlikte; deprem, pandemi, doğal afet gibi kriz dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilk göz ardı edilen önceliklerden olduğu vurgulandı. Toplumsal yaşamda her alanda ve her koşulda eşitliğin sağlanması gerektiği mesajını veren ‘Kadınlar Sahada’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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        Adıyaman’da yaşayan kadınların inisiyatifi ile kurulan futbol takımları toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek üzere dostluk maçında karşı karşıya geldi. Dostluk maçına Beko’nun sponsoru olduğu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da destek verdi.

        Beko Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Kadın Futbol Takımlarına koçluk yaparak, teknik ve taktik destek sağladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonundan görevlendirilen kadın hakemler yönetti. Maçı santra vuruşu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi Kaymakamı Zübeyde Aslan başlattı.

        Mesleğin cinsiyeti olmaz mesajının verildiği karşılaşmayı Türkiye’nin dört bir yanından gelen Beko kadın bayileri de izleyerek, tezahüratlarıyla destekledi. Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi Gelecek Hayalim Merkezi’nden gençlerin hazırladığı ve tribünü renklendiren sporda eşitlik temalı pankartlar ise dikkat çekti. Maçın ardından kazanan takıma madalyalarını İpek Kıraç takdim etti.

        Beko, düzenlediği etkinlikle kadınların futbol alanında ön planda olmalarını teşvik etmeyi ve Koç Holding ve topluluk şirketleri tarafından AFAD iş birliği ile kurulan Umut Kentlerdeki spor okullarında eğitim alan öğrencilere rol model olarak toplumsal cinsiyet ve sağlıklı yaşam alanlarında ilham vermeyi amaçlıyor.

        Sağlıklı bir yaşamı destekleyen Beko, spor iş birlikleri ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kadının hayatın her alanında güçlenmesi için çalışmalar sürdüren Beko, Beşiktaş Kadın Futbol Takımının iki sezondur sponsorluğunu üstleniyor.

        Erkeklerin çoğunlukta olduğu bayi ekosisteminde kadın oranını artırmayı da hedefleyen Beko, 2018 yılında başlattığı 100 Kadın Bayi projesi ile 2023 yılında ilk hedefine ulaştı. 100’ü aşkın kadının bayi ekosistemi içerisinde girişimci olmasını sağlayan Beko, projesini daha güçlü hedeflerle “Kadının İşi, Gücü” adıyla devam ettiriyor.

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