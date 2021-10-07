Belçika Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu tüm futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bir yanda Eden Hazardlı Belçika, diğer yandan ise Mbappeli Fransa. İşte Belçika Fransa maçına dair ayrıntılar

BELÇİKA FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika - Fransa maçı 7 Ekim Perşembe saat 21:45'te S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

BELÇİKA: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku

FRANSA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Tchouameni; Griezmann; Mbappe, Benzema