Bella Hadid en yakın arkadaşıyla Cannes sokaklarında

Bella Hadid, 2026 Cannes Film Festivali için bulunduğu Fransız şehrinin tadını çıkarıyor. 29 yaşındaki süper model, dün öğleden sonra Cannes kentinde bir otelden ayrılırken ve bir etkinliğe giderken, en yakın arkadaşı olan Fanny Bourdette-Donon ile el ele tutuştu.

Siyah bir bluz ve pantolon giyen Hadid, lüks bir cilt ve saç bakım şirketinin küresel iletişim direktörü olan arkadaşıyla neşeli pozlar verdi.

2019'da Fanny Bourdette-Donon, Bella ve Gigi Hadid kardeşlerle birlikte, Yunanistan'da tatil yaparken plajda birlikte görülmüştü.

79. Cannes Flm Festivali etkinliklerine katılmak için Cannes'da olan Bella Hadid, geçen hafta erkek kardeşi Anwar Hadid ile birlikte, Fransız oyuncular Adèle Exarchopoulos ve Sara Giraudeau'nun başrollerini paylaştığı 'Garance'ın galasında ilk kez boy gösterdi.

Festival organizatörlerinin geçen yıl koyduğu çıplak ve hacimli elbise yasağına uyduğu görülen Hadid, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.