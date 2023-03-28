BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 24. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.