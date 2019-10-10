Benim Adım Melek 3. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Televizyon macerasına yeni başlamasına karşın, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla birlikte Benim Adım Melek tüm dikkatleri üzerine çekti. Benim Adım Melek dizisinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. Benim Adım Melek'in 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

BENİM ADIM MELEK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir.

Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?