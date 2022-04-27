Benzin fiyatları son dakika indirim haberleri, brent petrol fiyatının gerilemesi ile gündeme geldi. Rusya - Ukrayna savaşı ve brent petroldeki hareketlilik güncel akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken güncel benzin fiyatları merak konusu oldu. Binlerce otomobil sahibi " 27 Nisan mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim var mı?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları...