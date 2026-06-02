Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında bugün itibarıyla önemli bir indirim yaşandı. Benzinin litresi bugün itibarıyla ortalama 1,39 TL, motorin litresi ise ortalama 1,80 TL civarında düştü.

İstanbul Avrupa Yakası’nda litresi 62,92 TL’ye, motorinin litresi ise 65,27 TL’ye geriledi.

Ülke genelinde benzer indirimlerle birlikte son fiyatlar şöyle oluştu:

Ankara’da benzin 63,89 TL, motorin 66,39 TL;

İzmir’de benzin 64,17 TL, motorin 66,66 TL seviyesine indi.

Sektör kaynakları, uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki nispi istikrarın bu indirimde etkili olduğunu ifade etti. Fiyatlar dağıtım şirketlerine ve illere göre farklılıklar gösterebiliyor.