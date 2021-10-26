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Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Dün gece yarısı benzin fiyatlarına gelen 44 kuruşluk zammın ardından benzine bir zam daha geleceği açıklandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak bir zam daha açıkladı. Benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşın gündeminde akaryakıt zamları var. Ekim ayında motorin, benzin ve LPG otogaza gelen zamlar araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 27 Ekim'de geçerli olacak bir zam daha geldiğini duyurdu.

BENZİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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