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HABERTURK.COM

Dün benzine yapılan 46 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 63 kuruş düştü.

Son indirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 20.62 liraya, Ankara'da 20.97 liraya, İzmir'de ise ortalama 21.03 liraya geriledi.

Geçen hafta benzinin litresine 1.1, motorinin litresine ise 1.2 lira zam gelmişti.

Son indirimle beraber motorin fiyatı sene başına göre yüzde 6.5 düşmüş oldu. Benzin fiyatı ise dünkü indirime rağmen sene başına göre yüzde 5.1 zamlanmış durumda.