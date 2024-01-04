Beren Saat'in kıyafeti tartışma konusu oldu
Kenan Doğulu, 2024'ü KKTC'de sahne alarak karşıladı. Eşini yalnız bırakmayan Beren Saat'in kıyafeti 'elbise mi, pijama mı?' yorumlarını beraberinde getirdi
Kenan Doğulu yılbaşı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Doğulu'yu eşi Beren Saat de yalnız bırakmadı.
Ünlü şarkıcı, konser sonrası eşiyle fotoğraflarını 'kalp' emojisiyle paylaştı. Fotoğraflarda Beren Saat'in kıyafet tercihi dikkat çekti ve 'Elbise mi, pijama mı?' sorusu akıllara geldi.
2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl 9'uncu yıldönümlerini kutlamıştı. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan Saat ile Doğulu, o günleri çok gerilerde bırakmış olmanın huzurunu yaşıyor.