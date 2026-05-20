        Bernardo Silva'dan Manchester City'e veda

        Bernardo Silva'dan Manchester City'e veda

        Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sezon sonu ayrılacağı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 21:24
        Bernardo Silva'dan M.City'e veda!

        Sezon sonunda İngiliz devi Manchester City'den ayrılacağı kesinleşen Portekizli yıldız Bernardo Silva, kulübün resmi internet sitesinde veda açıklamasında bulundu.

        Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

        "BURADAN BİR MANCHESTER CİTY TARAFTARI OLARAK AYRILIYORUM"

        31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

        Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

        MANCHESTER CİTY PERFORMANSI

        Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

