Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Derbiyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        ABONE OL

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar

        Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

        Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

        Setler: 18-25, 19-25, 26-28

        Süre: 82 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"