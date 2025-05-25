Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. 61'de Samet Akaydın ile 90+1. dakikada Ali Sowe'un gollerine engel olamayan dördüncü sıradaki Beşiktaş, 5 maç sonra yenildi ve haftayı 59 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise puanını 46'ya yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61'de Samet Akaydın ve 90+1. dakikada Ali Sowe attı. Siyah Beyazlılar'ın tek golünü ise 64. dakikada Joao Mario kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve haftayı 59 puanla 4. sırada kapattı. Çaykur Rizespor ise puanını 46'ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.