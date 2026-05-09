Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Oleksandr Zubkov ve Ernest Muçi kaydederken; siyah-beyazlıların tek golü ise Orkun Kökçü'den (p) geldi.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:02 Güncelleme:
Siyah-beyazlılar 14. dakikada Orkun Kökçü'yle (p) öne geçerken; bordo-mavililerin gollerini 15. dakikada Oleksandr Zubkov ve 62'de Ernest Muçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 4 maç sonra kazandı ve 69 puana yükseldi. Beşiktaş ise 59 puanda kaldı.
Ligin 34. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
