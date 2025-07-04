Beşiktaş, 22 milyon Euro'luk ödeme yapacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetimi, bir yandan da borç ödemelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda geçmiş yıllardaki transferlerin taksitleri nedeniyle 15 Temmuz'a kadar 22 milyon Euro'luk ödeme yapılacağı öğrenildi.

Farklı kulüplere gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için rahat bir nefes alması bekleniyor.

Son olarak genel kuruldan Dikilitaş Projesi başta olmak üzere önemli yetkiler için onay alan siyah-beyazlı yönetim, bu yılın sonuna doğru gayrimenkul projelerinde atılacak somut adımlarla mali açıdan rahatlamayı hedefliyor.