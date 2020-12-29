Süper Lig'e kötü başlayan ancak son 7 haftada aldığı galibiyetlerle ilk iki sıraya kadar tırmanan Beşiktaş devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı! TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş stoper bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor. Haberde kariyerini Sevilla'da sürdüren Joris Gnagnon için Beşiktaşlı idarecilerin girişimlere başladığı belirtildi.

2018 yazında 13,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'ten Sevilla'nın yolunu tutan ve geçen sezonu Fransız ekibinde kiralık geçiren Gnagnon, bu sene La Liga'da forma şansı bulamadı. 23 yaşındaki genç stoper Kral Kupası'nda ise Sevilla formasını 29 dakika terletti. Fransız savunmacı ayrıca Fransa U20 ve U21 Milli Takımları'nda toplamda 5 maça çıktı.

Diğer yandan Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Adem Ljajic'e de yurt dışından talipler var. TRT Spor'un haberine göre iki İtalyan kulübü, Ljajic ile ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın, yıldız futbolcunun bir kulüple anlaşması durumunda kolaylık sağlamayı düşündüğü belirtildi.