Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

"PAMUKLARA SARMALI"

Turgay Demir/Fotomaç: Ligin ayarı her hafta farklı bir boyuta taşınıyor ve hakemler bu konuda inanılmaz büyük bir hata payına sahip. Üstelik VAR gibi bir teknolojiye rağmen bizim hakemler berbat haldeler. Bu konuyu başka bir yazıya bırakıp maça girelim. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından, sağlam bir kadroları var ve her takım için zorlu bir rakip konumundalar. Böyle bir rakip karşısında Şenol hocanın Salih-Josef ikilisiyle orta sahayı parselleyip 10 numara pozisyonunda Gedson'u kullanması akıllıcaydı.