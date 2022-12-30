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Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

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  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Erman Toroğlu/Fotomaç: Sivas-Galatasaray maçını seyrettikten sonra Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması havası alınmış gazoz gibi geldi. İki taraf da top oynamaya çalıştılar. İki taraf da sanki galip gelmiş gibi oynadılar ama önde olan taraf Beşiktaş'tı. Adana Demirspor açık top oynadı. Beşiktaş bundan daha rahat faydalanabilirdi ama faydalanamadı. Siyah-beyazlılar defansta da rakiplerine bayağı pozisyon verdiler. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Erman Toroğlu/Fotomaç: Şunu yazmadan geçemeyeceğim; Welington'un koluyla yaptığı hareket net penaltıydı. Kolunu ve vücudunu kullanarak topu kesti. Benzer bir pozisyonu yine Beşiktaş kalecisi Mert, ceza alanının dışında yaptı. Hakem kırmızı gösteremedi.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "HER GEÇEN HAFTA DAHA KÖTÜ"

    Ahmet Çakar/Sabah: Beşiktaş, bu sezonun en iyisi olmasa bile iyi diyebileceğimiz maçlarından birini oynadı. Demirspor'a pozisyon vermelerine rağmen oyunun genel kontrolü, alan daraltıp rakipten kolay top kapma gibi daha önce zafiyetler gördüğümüz kısımları düzeltmiş. Oyunun hemen başında kaleci ve baraj hatasıyla Beşiktaş ilk golü buldu. Masuaku kapalı köşeden golü yaptı. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Ahmet Çakar/Sabah: Ondan sonra Beşiktaş ikiyi bulsa maç önemli yerlere giderdi ama ikinci yarıda en önemli pozisyonu Adana Demirspor buldu. Gulbrandsen'in kaçırdığı inanılır gibi değil. Sonuç olarak Beşiktaş'ın, ligin güçlü takımlarından birini yenmesi hem puan hem de moral açısından önemli. Ali Şansalan her geçen hafta kötü maç yönetiyor. Standartı bir türlü tutturamadı.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "SAHANIN EN İYİSİ GEDSON'DU"

    Güntekin Onay/Hürriyet: Beşiktaş, ilk yarıda kontrolü elinde tutan taraf idi. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı ilk 45 dakikada pozisyon vermedi. Josef de Souza’nın dönüşünün orta alanda Beşiktaş’a büyük güç kattığını gördük. Sadece defansif olarak değil; artan pas kalitesi de dün özellikle ilk yarıda siyah beyazlıların olumlu yönüydü. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Güntekin Onay/Hürriyet: Adana Demirspor ise ofansif opsiyonları çeşitlilik gösteren bir takım olmasına rağmen sadece kendi sol kanadından etkili olmaya çalıştı. Geçen hafta Gaziantep’te oyuna girip asist yapan Masuaku, dün de attığı golün dışında iyi futboluyla takımına yardımcı oldu. Beşiktaş’ta sahanın en iyisi Gedson Fernandes idi. Ayrıca kaleci Mert Günok da 3 direğin arasında güven veriyor.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "PAMUKLARA SARMALI"

    Turgay Demir/Fotomaç: Ligin ayarı her hafta farklı bir boyuta taşınıyor ve hakemler bu konuda inanılmaz büyük bir hata payına sahip. Üstelik VAR gibi bir teknolojiye rağmen bizim hakemler berbat haldeler. Bu konuyu başka bir yazıya bırakıp maça girelim. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından, sağlam bir kadroları var ve her takım için zorlu bir rakip konumundalar. Böyle bir rakip karşısında Şenol hocanın Salih-Josef ikilisiyle orta sahayı parselleyip 10 numara pozisyonunda Gedson'u kullanması akıllıcaydı.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Turgay Demir/Fotomaç: Cenk-Roiser ikilisi N'Kouduo- Masuaku kadar aktif değildi.. Yine de görevlerini yaptılar, özellikle haftalardır eleştirdiğimiz Roiser, savunma anlamında işini iyi yaptı. Ancak gecenin en iyisi bana göre Masuaku idi. Kalitesini kanıtladı. Diğer alternatiflere bakınca şunu net olarak söyleyebilirim; Masuaku'yu pamuklara sarmak gerek.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "EN ZOR RAKİPTİ"

    Ali Gültiken/Sabah: Beşiktaş bu periyotta karşılaşabileceği en zor rakiple oynadı. Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Ali Gültiken/Sabah: Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu. Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi. Beşiktaş erken bulduğu golden sonra oyun dengesini çok iyi bir şekilde elinde tuttu ve zor süreçte önemli bir galibiyet aldı. Oyunculara da önemli bir güven kaynağı oldu.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "YENİ UMUTLARA YELKEN AÇTI"

    Sinan Vardar/Fotomaç: Kıran kırana bir 90 dakika izledik. Dünkü mücadele; Süper Lig'in kalitesinden çok öteydi. Beşiktaş'ı tebriklerimizi iletirken Adana Demirspor'u da cesur futbolundan dolayı kutlayalım. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş baskısını iyice artırdı. Güzel futbol erken golü de getirdi. Kaleci Ertaç belki hatalıydı ama Masuaku'nun jeneriklik golüyle gözlerimizin pasını sildik. Umarım kalitesi her yönüyle ışıldayan Masuaku için bu gol moral olur. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Sinan Vardar/Fotomaç: İlk yarıda Saiss'ın yokluğunda Adana Demirspor savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı ama Mert Günok tam zamanında çıkışları başta olmak üzere savunmayı rahatlatan isimdi. Josef'in gelmesiyle Salih ve Gedson hem savunma ve hücuma inanılmaz katkı verdiler. Beşiktaşlı taraftarlar dün dakikalarca söyledikleri "Güzel günler görelim, güneşli günler" tezahüratıyla coşkuyu sahaya yansıttılar. Dünkü 3 puan sonrası Beşiktaş yeni umutlara yelken açtı.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "GÜNEŞLİ GÜNLER GELECEK"

    Fatih Doğan/Sabah: "Bazen bir puanın, bir galibiyetin kendi çapından büyük yansımaları olur. Bunu sadece puan cetveli değil işin psikolojisi ve sosyolojisi de belirler. Beşiktaş'ın, Adana Demirspor maçında aldığı üç puan işte tam bu tanımlamaya uygun. Beşiktaş yukarıyla arasındaki fay hattını açılmasına izin vermediği gibi, Şenol Güneş'le yarışın içinde olacağını gösterdi. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Fatih Doğan/Sabah: Beşiktaş çok iyi denilebilecek bir performans ortaya koymasa da oyunun kontrolünü bırakmadı. Bunun en büyük nedeni, Josef'in 11'de başlamasıydı. Antalya kampını izledim. Şenol Güneş'in yapmak istediklerini biliyor ve dokunuşlarının izlerini net olarak görebiliyorum. Parçalı bulutlu günlerden güneşli günlerin geleceğine ve bununda uzak olmadığına inanıyorum."
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "BAL YAPMAYAN ARI GİBİ"

    Bilal Meşe/Milliyet: "Dünya Kupası’ndan sonra lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, zirveye tutunabilmek için adeta çırpınıyor! Kartal bırakın kadro tercihlerini bir kenara, özgüven duygusunu kaybetmiş, her maça adeta diken üstünde çıkıyor! Güneş’in Adana Demirspor karşısına sürdüğü on bir ideale yakın, yani taşları yerine oturtmuş tecrübeli hoca. Bu oyunda macera peşinde koşmanın anlamı yok, aklın yolu birdir. Takımda herkes sağlamsa, süreceğiniz kadro budur arkadaş. 
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Bilal Meşe/Milliyet: Adana Demirspor, dişli bir ekip, gerek kadrosu, gerekse ligde bulunduğu konum asla bir rastlantı değildir. Yani, zirvenin ortakları arasında yer almasını öyle şansla - mansla değerlendirirsek, ayıp ederiz. neticede Kartal kritik bir virajı üç puanla geçti. Son bölümlerde ortaya koyduğu futbol ise ben de gelecek adına soru işaretleri bıraktı! Masuaku’nun tek golüyle kazanan Kartal, son bölümlerde bal yapmayan arı gibiydi, varın gerisini siz düşünün!"
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    "OYUNCULARDAN VAZGEÇMEDİ"

    Rıdvan Dilmen: "Maç öncesi düşündüğüm şeylerin çoğu olmadı. Çok daha güzel bir maç bekliyordum. Kalite olarak iyi bir maç olmadı. Özellikle Adana Demirspor beklentilerin çok altında kaldı. Weghorst topla çok etkili bir oyuncu ancak duvar olma konusunda bugün yetersizdi. Gedson yine bugün yine 13 km koşmuştur ama iyi oyuncu mu kötü oyuncu mu hala anlayamadım. Gol atmaz, asist yapmaz ancak her yere koşuyor.
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

    Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş bugün, 'Ben bu oyunculardan bu kadar kolay vazgeçmeyeyim' diye düşündü herhalde. Özellikle Masuaku ve zaman zaman Salih bugün iyi performans verdiler. Ancak Ersin'i beğenmeme rağmen Şenol hocanın Mert tercihinin doğruluğunu anlıyoruz. Mert, güven veren bir kaleci."
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları
  • Beşiktaş - Adana Demirspor yazar yorumları

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