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Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Beşiktaş-Ankaragücü maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı devam eden Ajdin Hasic ve Aboubakar da bu maçta forma giyemiyor. 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor

Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI YAYIN - Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarındaki puan kayıplarının ardından Alanyaspor ve Erzurumspor'u mağlup eden ve puanını 70'e yükselten lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Nkoudou, Larin
YEDEKLER: Utku, Montero, Nsakala, Bilal, Serdar, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Alper, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre
YEDEKLER: Furkan, Erdi, Alperen, Pazdan, Atila, Voca, Ali Kaan, Lukasik, Şahverdi, Orkan
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SAAT: 19.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1

CENK, ABOUBAKAR VE HASIC YOK

Beşiktaş'ta bu maçta üç eksik bulunuyor. Bir süredir sahalardan uzak kalan Aboubakar maç kadrosuna alınmazken BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun da forma giyemiyor. Ajdin Hasic de sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Başkent temsilcisinde, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Torgeir Borven'in tedavisi devam ediyor. Saba Lobjanidze ve Assane Diousse fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Atakan Çankaya ile Ricardo Friedrich'in ise takımla adaptasyona yönelik çalıştığı belirtildi.

104. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

SON 25 MAÇIN 20'SİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAKİ SON 12 MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

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