Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere çağrıda bulunarak, gerçekleştirmeyi planladıkları projelere destek istedi.

Siyah-beyazlı kulübün yayınladığı videoda genel kurul üyelerine seslenen Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini kulübün asıl sahipleriyle birlikte inşa etmekten dolayı onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı camianın futbolda uzun süredir sezona erken havlu attığının altını çizen Adalı, "Önümüzdeki sezondan itibaren bu gidişatı değiştirmek için göreve geldik. Beşiktaşımızı eski günlerimize döndürecek, yeniden şampiyonluklara ve kupalara taşıyacak bir plan doğrultusunda durmaksınız çalışıyoruz. Biliyorum ki 'Borcumuz var, paramız yok, transfer limitimiz az.' gibi söylemleri duymaktan yoruldunuz ve bıktınız. Artık bu cümleleri Beşiktaşlıların hayatından çıkarmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Göreve geldikleri günden itibaren Beşiktaş'a gelir getirecek projeler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Adalı, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz projelerin ilki sermaye artırımı oldu. Beşiktaş 1.4 milyar lira gelir elde etti. Kulübümüzün himayesindeki hisse senedi oranımız yüzde 51'den yüzde 70'e yükseldi. Sermaye artırımından elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasına yatırdık ve tarihimizin en büyük borç azaltma işlemine imza attık. Bizim bu projeleri üretmedeki önceliğimiz Beşiktaş'ın borcunu sıfırlamak, kulübümüzü içinde bulunduğu faiz yükünden bir an önce kurtarmaktır. Yılda 50 milyon avro faiz yüküyle karşı karşıya olan hiçbir organizasyonun istenilen hedeflere ve başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu doğrultuda Beşiktaş'a gelir sağlayacak projeler geliştirdik."

"MALIMIZIN BİR YERE GİTTİĞİ YA DA SATILDIĞI DOĞRU DEĞİL" Dikilitaş'ta yapılması planlanan gayrimenkul projesi için genel kuruldan yetki istediklerini vurgulayan Adalı, kulübe ait 15 dönümlük araziye 5 dönüm daha kazandıracaklarını söyledi. REKLAM Emlak Konut'la 20 dönümlük alanda proje geliştireceklerini dile getiren Adalı, şöyle devam etti: "Üzerine basa basa tekrar etmek istiyorum. Malımızın bir yere gittiği ya da satıldığı kesinlikle doğru değil. Aksine, 40 senedir Beşiktaş'a herhangi bir gelir getirmeyen yeri, gelir elde edeceğimiz bir duruma getiriyoruz. Kaldı ki buraya 5 dönüm de satın almak kaydıyla ek bir yer kazandırıyoruz. Hiç kimse burayı, geçmişte Fulya'da yapılan projeyle karıştırmasın. Burada tamamen farklı bir proje uygulanıyor. Müteahhitle anlaşıp yüzdeyle yap-sat yapmıyoruz. Bir arsamız var ve bu arsamıza imar, proje izinleri alınsın diye Emlak Konut'la anlaşma yapıyoruz. Biz malımızın üzerine bir inşaat yaptırıyoruz, kimseye verdiğimiz yok. Buranın satışını da Emlak Konut ve projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapacak. Banka ve devlete olan borçlarımız tahsil edildikten sonra, geriye kalan tapular yine bizim olacak. Biz paramızla inşaat yaptıracağız. Banka, devlet ve faizli borçlarımızın kapanması için bunu yapıyoruz. Genel kurul kararına da bu şekilde yazılmasını istedik. 'Serdal Adalı, sen niye bu yetkiyi istiyorsun?' sorusuna da tek bir cevabım var, bu faizi durdurmak." REKLAM Siyah-beyazlı kulübün yıllık 50 milyon avro faiz yükü olduğunu anlatan Serdal Adalı, "50 milyon avroyu, rakiplerimizle mücadele etmek için kullanmak istiyoruz. Rakiplerle açılan mali makasın kapanması için istiyoruz. Rakiplerimizin senede 15-20 milyon avro ödediği bir ortamda, aynı kalitede bir futbolcu topluluğu oluşturmak için istiyoruz. Bu projede kimsenin eli, buradan gelecek gelire değmeyecek. Buradan gelecek gelirin tamamı faizli borçların kapanmasında kullanılacak. Geriye kalan tapuları da alıp kasamıza koyacağız. Bu proje için yetki almamız halinde çalışmalara da hemen başlayacağız. Bu proje 'Beşiktaş küçük olsun, benim olsun.' diyenlere ve alttan alta Beşiktaş'ı yabancı sermayeye teslim olmaya hazırlanmak isteyenlere de en büyük cevabımız olacaktır." diye konuştu.