Beşiktaş deplasmanda sonunda kazandı!
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken Süper Lig'de de deplasmanda 7 maç aradan kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleri ile galip gelirken deplasmandaki şanssızlığını da noktaladı.
Beşiktaş, dış sahada 7 maç sonra kazandı.
Son olarak 30 Eylül 2024 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, sonrasında ise önemli kayıplar yaşadı.
Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, daha önce de Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalırken bu sezon dış sahada toplamda 18 puan kaybetti.