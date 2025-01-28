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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş, Dreamland Gran Canaria deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, Dreamland Gran Canaria deplasmanında

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:50
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        Beşiktaş, Gran Canaria deplasmanında!
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

        Gran Canaria Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.

        İspanyol ekibi ise 10 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor.

        Beşiktaş, gruptaki ilk maçında rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup oldu.

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