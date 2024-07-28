Beşiktaş, Emirhan Topçu için son virajda!
Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile pazarlıkları sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoper de siyah-beyazlıları isterken kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Giriş: 28.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:07
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu konusunda geri sayım devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, başarılı savunmacı için önerdiği takas formülünü kabul etmeyen Karadeniz ekibi ile bonservis görüşmelerine başladı.
Las Palmas'ın da talip olduğu Emirhan, Beşiktaş'a gelmeyi çok isterken kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor.
Yapılacak son görüşmelerin ardından Emirhan'ın transferi netlik kazanacak.
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