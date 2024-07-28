Beşiktaş, Emirhan Topçu için son virajda! Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile pazarlıkları sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoper de siyah-beyazlıları isterken kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

ABONE OL