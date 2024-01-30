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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Emlakjet: 72 - Paris Basketball: 95 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 72 - Paris Basketball: 95 MAÇ SONUCU

        Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:28
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        Beşiktaş Emlakjet evinde kayıp
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        Karşılaşmaya peş peşe basketlerle başlayan Paris Basketball, Kratzer'in etkili performansıyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Pota altında yaptığı agresif savunmayla rakibinin hücumlardan eli boş dönmesini sağlayan Beşiktaş, mola dönüşünde 12-0'lık bir seri yakalayarak 16-11 öne geçti. Kritik anlarda ribauntlarda üstünlük kuran ev sahibi ekip karşısında son 30 saniyede 5 sayı üreten Fransız ekibi ilk periyodu 23-20 önde bitirdi.

        İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Paris Basketball elde ettiği 5 sayılık farkı uzun süre devam ettirdi. Rakibinin arayı açma çabalarına uzun süre izin vermeyen siyah-beyazlılar, son 2 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya düşürdü (33-37). Paris Basketball, Shorts'un basketleriyle etkili olduğu bölümde siyah-beyazlıların farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk yarı Fransız ekibinin 43-37 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Siyah-beyazlılar üst üste sayılar bularak farkı azaltsa da savunmada istediği performansı sergileyemedi. Malcolm ve Ward'ın sayılarıyla oyunda kontrolü tamamen ele geçiren Fransız ekibi 26. dakikaya 12 sayı farkla girdi (62-50). Shorts ve Kratzer'in hücum performansıyla üstünlüğünü sürdüren Paris Basketball 3. periyodu 73-58 önde geçerken, karşılaşmayı da 95-72 kazandı.

        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Mitchell 10, Kerem Konan 3, Delgado 8, Allman 8, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 1, Berkan Durmaz 5, Simonovic, Samet Yiğitoğlu

        Paris Basketball: Shorts 23, Malcolm 15, Ward 7, Kratzer 14, Jantunen 9, Hifi 11, Bandja 2, Herrera, Ngouama, Shahrvin 8, Simon 6

        1. Periyot: 20-23

        Devre: 37-43

        3. Periyot: 58-73

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