Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'ten hakem tepkisi! "Herkes neler olduğunu gördü"

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ta deplasmanda JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak yarı finalde turnuvaya veda ederken, siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Sırp basınına konuşan Alimpijevic, hakemleri eleştirip, "Herkes neler olduğunu gördü, bu yüzden konuşmanın pek bir anlamı yok. Paris kulübünün ve şehrinin EuroLeague'de olma isteğini anlıyorum, açıkçası şu an oldukları yerde olmayı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Finale yükselen diğer Fransız takımı Paris için zorlu bir rakip olarak görüldüklerini, bu nedenle EuroLeague yönetiminin Paris-Beşiktaş finali istemediğini öne süren Sırp çalıştırıcı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sanırım bu yıl onları yenebilen tek takım olarak Beşiktaş, finalde Paris için en 'uygun' rakip olarak görülmedi. Sinan Erdem'de 17 bin kişinin önünde maç kazanmak hiç kolay bir şey değil. Kalan iki maç da her türlü sonuca açık olacaktı."